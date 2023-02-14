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Spor

Beşiktaş, Maxim transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Maxim için mutlu sona yakın. Maxim için kulübü ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

14 Şubat 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, Maxim transferini bitiriyor
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep, Beşiktaş ile Maxim transferi için anlaştı.

32 yaşındaki Romanyalı 10 numara da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralaması beklenen Maxim, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

Depremden etkilenen futbolcular için TFF'nin özel istisnası sebebiyle Romanyalı 10 numara, siyah beyazlı kulüpte yabancı sayılmayacak.

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