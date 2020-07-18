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Spor

Beşiktaş, Maya Yoshida ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş'ta transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Japon stoper Maya Yoshida ile temas kuran Beşiktaş'ın, oyuncuyla prensip anlaşması yapıldığı belirtildi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:32 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:32
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Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Beşiktaş'ın savunma için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı takımın Japon stoper Maya Yoshida ile temas halinde olduğu TRTSpor tarafından iddia edildi. İtalya'da Sampdoria forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Maya Yoshida'nın durumuyla ilgili görüşmeler yapıldığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Bu sezon devre arasında Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında da Southampton formasını 11 kez giymişti.

31 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa'da Hollanda'nın Venlo takımında oynadıktan sonra uzun süre Southampton kadrosunda bulunan Yoshida'nın Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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