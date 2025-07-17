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Spor

Beşiktaş, Memphis Depay transferine odaklandı! Sürpriz detaylar ortaya çıktı

İngiliz golcü Abraham ve milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ardından Beşiktaş, kanat bölgesine skorer bir isim daha katmak istiyor. Sancho ve Rashford'dan vazgeçen siyah beyazlılar, Depay'la ilgileniyor.

Akşam17 Temmuz 2025 Perşembe 07:49 - Güncelleme:
Beşiktaş, Memphis Depay transferine odaklandı! Sürpriz detaylar ortaya çıktı
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Son olarak İngiliz golcü Abraham ve milli futbolcu Orkun Kökçü takviyeleriyle gücüne güç katan Beşiktaş, yıldız bombardımanına devam etmeyi planlıyor. En az bir hücumcu daha transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, kanat bölgesinde skorer bir isme gidecek. Kartal'ın adı Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Memphis Depay gibi yıldız isimlerle anılıyordu. Ancak Sancho için çıkan Juve iddiaları ve Başkan Serdal Adalı'nın, "Rashford gündemimizde yok" çıkışının ardından ibrenin Hollandalı Depay'a döndüğü konuşuluyor.

BAĞLARI KOPARDI!..

F.Bahçe'nin de gündeminde olan İngiliz kanat Sancho, Avrupa'nın devlerinde forma giymek istiyor. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Bir dönem Barcelona ve Manchester United'da da oynayan Memphis Depay ise tekrardan Avrupa'ya dönmeyi arzuluyor. Hem sol kanatta hem de santrforda oynayan 31 yaşındaki Hollandalı'nın, 5 milyon euroluk bir maaş beklentisi bulunuyor. Ayrıca Depay, kulübü Corinthians'la da bağlarını koparttı. Brezilya ekibiyle Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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