Son olarak İngiliz golcü Abraham ve milli futbolcu Orkun Kökçü takviyeleriyle gücüne güç katan Beşiktaş, yıldız bombardımanına devam etmeyi planlıyor. En az bir hücumcu daha transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, kanat bölgesinde skorer bir isme gidecek. Kartal'ın adı Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Memphis Depay gibi yıldız isimlerle anılıyordu. Ancak Sancho için çıkan Juve iddiaları ve Başkan Serdal Adalı'nın, "Rashford gündemimizde yok" çıkışının ardından ibrenin Hollandalı Depay'a döndüğü konuşuluyor.

BAĞLARI KOPARDI!..

F.Bahçe'nin de gündeminde olan İngiliz kanat Sancho, Avrupa'nın devlerinde forma giymek istiyor. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Bir dönem Barcelona ve Manchester United'da da oynayan Memphis Depay ise tekrardan Avrupa'ya dönmeyi arzuluyor. Hem sol kanatta hem de santrforda oynayan 31 yaşındaki Hollandalı'nın, 5 milyon euroluk bir maaş beklentisi bulunuyor. Ayrıca Depay, kulübü Corinthians'la da bağlarını koparttı. Brezilya ekibiyle Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.