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Spor

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Güneş ve Buruk'un taktik savaşı...

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Bir tarafta zirve takibini sürdüren Beşiktaş, diğer tarafta ise liderliğini devam ettirip şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek isten Galatasaray.

28 Nisan 2023 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Güneş ve Buruk'un taktik savaşı...
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi futbolseverler ile buluşuyor. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile genç teknik adam Okan Buruk'un taktik savaşına sahne olacak mücadele 30 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇINA ÇALIŞTI

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı maçta savunma defoları ve yerleşim hataları Karagümrük'e büyük bir avantaj sağlamıştı.

Aynı noktada Galatasaray'ı vurmak isteyen Şenol Güneş, hafta boyunca hataları analiz etti. Bunun yanı sıra hücum hattı son derece etkili olan Aslan'ın ön tarafına top aldırmamaya çalışmak derbinin şifrelerinden biri olacak.

OKAN BURUK, BEŞİKTAŞ'I PRES İLE BOZACAK

Galatasaray, bu önemli derbi maçını kazanıp hem puan farkını açmayı hem de pskilojik üstünlüğü tamamen ele geçirmek istiyor.

Beşiktaş deplasmanında son yıllarda kazanamayan sarı-kırmızlılar bu şanssızlığı kırmak istiyor.

Okan Buruk'un derbi özelindeki planı ise Redmond, Aboubakar ve Ghezzal gibi topu iyi kullanan oyunculara top aldırmamak ve Beşiktaş'ın hücuma çıktığı anlarda pres ile topu kazanıp hızlı hücumlar ile kaleye gitmek olacak.

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