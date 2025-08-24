İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Beşiktaş mı, Nilüfer Belediyespor mu? Süper Kupa'da final günü

Hentbol Erkekler Süper Kupa final müsabakasında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

24 Ağustos 2025 Pazar 17:44
Beşiktaş mı, Nilüfer Belediyespor mu? Süper Kupa'da final günü
Hentbol Erkekler Süper Kupa'da final maçı bugün oynanacak. Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki final karşılaşması, bugün saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ, 7 METRE ATIŞLARI SONUNDA FİNALE YÜKSELDİ

Süper Kupa yarı finalinde Spor Toto Spor Kulübü'yle Beşiktaş karşılaştı. İlk yarısı 18-14 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka, 30-30 berabere sona erdi. Normal sürede eşitlik bozulmayınca 7 Metre atışlarına gidildi. 7 Metre atışları neticesinde maçtan 35-34 üstünlükle ayrılan Beşiktaş, finale yükseldi.

NİLÜFER BELEDİYESPOR, BEYKOZ BELEDİYESPOR'U MAĞLUP ETTİ

Nilüfer Belediyespor, Süper Kupa yarı finalinde karşılaştığı Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ilk yarısı 20-13 tamamı ise 42-24 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Nilüfer Belediyespor adını finale yazdırdı.

  • Beşiktaş
  • Nilüfer Belediyespor
  • Hentbol Erkekler Süper Kupa

