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  • Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi Dennis Johan Higler oldu
Spor

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi Dennis Johan Higler oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Dennis Johan Higler oturacak.

19 Nisan 2024 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi Dennis Johan Higler oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Dennis Johan Higler oturacak.

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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