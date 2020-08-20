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Spor

Beşiktaş Modeste ile anlaştı

Beşiktaş bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Anthony Modeste'nin transferi konusunda son aşamaya geldi. Fransız golcü, Köln'den 1 yıllığına kiralanacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:10 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
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Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi. Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesiyle golcü arayışına giren Siyah-Beyazlılar, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı.

Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan Kartal, oyuncuyla da ufak tefek pürüzler haricinde anlaştı. Beşiktaş, 25 Ağustos’ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek.

Akşam

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