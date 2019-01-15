Beşiktaş Muhayer Oktay'ı transfer etti

Beşiktaş, Göztepe'nin de transfer etmek istediği Almanya 4. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf II forması giyen Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş 19 yaşındaki gurbetçi futbolcuya 8 bin Euro maaş, Alman kulübüne 210 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi. 1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor..

Muhayer, TFF'nin dergisi TamSaha'ya geçen yılın Şubat ayında verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir gün iyi bir futbolcu olacağım dedim ve vazgeçmedim. Bir insan hangi işi yapıyorsa o işe kendini adamalı."

(Sabah)