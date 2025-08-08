İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz, eski kulübü Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Ibrox'un haberine göre; siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da form ve sakatlık sorunları nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemedi. Özellikle yaşadığı arka adale (hamstring) sakatlıkları, uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açtı.

"24 YAŞINDA OLMASI AVANTAJ"

Spor sakatlıkları uzmanı Dr. Rajpal Brar, Beşiktaş'ın oyuncunun sakatlık geçmişini detaylı şekilde inceleyeceğini belirterek, "Hamstring sakatlıklarının tekrarlama riski değerlendirilir. Fiziksel uygunluk karnesi etkileyici değil ve bu her zaman yeni bir transfer için endişe yaratır. Ancak Türkiye ligini tanıyor olması ve hâlâ 24 yaşında genç bir oyuncu olması avantaj" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 maça çıkan Rıdvan, 2 asistlik performans sergiledi.