14 Eylül 2020 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:13

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Nazım Sangare oluyor.

Ntvspor'un haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile bonservis bedeli konusunda pazarlığa devam ediyor.

Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu siyah-beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Altyapı eğitimini Alemannia Aachen ve Borussia Mönchengladbach'ta alan Nazım, 2017'de Osnabrück'ten Antalyaspor'a transfer oldu.

Geçen sezon 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı, 2 asist yaptı.