Beşiktaş, Nesibe Aydın engelini rahat geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 72-64 yendi.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Atakan Kaymak, Sait Nedim Çelik
Beşiktaş: Evans 18, Winterburn 4, Elif Bayram 12, Fagbenle 20, Hillsman 10, Özge Özışık 2, Melek Uzunoğlu 6, Hatice Pelin Gülçelik
Nesibe Aydın: Wallace 16, Nared 17, Serfa 3, Wheeler 15, Damla Gezgin 6, Merve Arı 2, Sevgi Tonguç 5, Merve Uygül Bostancı, Başak Altunbey
1. Periyot: 28-14
Devre: 38-36
3. Periyot: 57-46