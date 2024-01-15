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Spor

Beşiktaş, Nice ile anlaştı! Valentin Rosier Fransa yolcusu

Fransız ekibi Nice, Valentin Rosier transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Ligue 1 ekibi oyuncu ile de görüşerek transfere ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
Beşiktaş, Nice ile anlaştı! Valentin Rosier Fransa yolcusu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Fransız ekibi Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti ve Nice'e, 'oyuncuyla görüşebilirsiniz' dedi.

2.8 MİLYON EURO

Haberde; anlaşmada 2.8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu ve Rosier'in Nice ile anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.

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