Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Fransız ekibi Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti ve Nice'e, 'oyuncuyla görüşebilirsiniz' dedi.

2.8 MİLYON EURO

Haberde; anlaşmada 2.8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olduğu ve Rosier'in Nice ile anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.