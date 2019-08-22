13 Şubat 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelen Nkoudou, futbola Nantes takımında başladı. Tam adı Georges-Kévin Nkoudou Mbida olan yıldız isim, Nantes'da 2 sezonda toplam 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 2015 yılında ülkenin dev takımı Marsilya'nın dikkatini çeken genç yetenek, 1.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Marsilya'da 41 maça çıkan yıldız futbolcu, 10 gol, 5 asist kaydedince Avrupa devlerini peşine taktı.

11 milyon Euro'ya Tottenham'a gitti

Tercihini Tottenham'dan yana kullanan başarılı futbolcu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marsilya performasını İngiltere'de göstereyeyen N'Koudou, hocası Pochettino'nun gözüne giremeyince formaya hasret kaldı. Tottenham ile ilk sezonunda 17 maçta 1 asist yapan Fransız futbolcu, ardından kiralık oynadığı Burnley formasıyla 8 maçta gole katkı sağlayamadı. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Monaco'da sadece 3 maçta görev alabilmişti.

Fenerbahçe de istemişti

Tottenham’a imza atmasının ardından önce Burnley’e geçen sezon da Monaco’ya kiralanan genç oyuncu, sol kanat bölgesinde oldukça etkili bir isim olarak biliniyor. Özellikle bire bir pozisyonlarda oldukça hızlı olan N’Koudou, düzenli olarak forma giyemediği için beklenen patlamayı bir türlü yapamamıştı. Geçen sezon da Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Fransız oyuncunun piyasa değeri ise 5 milyon Euro.