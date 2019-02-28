Beşiktaş Nuri Emre Akşit transferi için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah beyazlı ekibin gündemindeki son ismin Ajax forması giyen 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit olduğu öğrenildi.

Nuri, Ajax'ın U17 takımında forma giyiyor. Stoper mevkiinde görev yapan sol ayaklı oyuncu, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Nuri için sezon sonunda Ajax ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

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