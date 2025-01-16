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Spor

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştı! Yarın İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve 51 yaşındaki teknik adamla anlaşma noktasına geldi. Siyah-beyazlı ekip Sergen Yalçın ile anlaşamamış ve başka adaylara yönelmişti.

TRT Spor16 Ocak 2025 Perşembe 21:57 - Güncelleme:
Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştı! Yarın İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden teknik direktör bilmecesi çözüldü. Sergen Yalçın ile anlaşmaya varamayan siyah beyazlı ekip, rotasını yabancı bir isme çevirmişti. Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre, siyah-beyazlı kulüp Ole Gunnar Solskjaer'e imzayı attırmaya yaklaştı.

Deneyimli teknik direktör anlaşma sonrası 17 Ocak'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

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