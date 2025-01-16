Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden teknik direktör bilmecesi çözüldü. Sergen Yalçın ile anlaşmaya varamayan siyah beyazlı ekip, rotasını yabancı bir isme çevirmişti. Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre, siyah-beyazlı kulüp Ole Gunnar Solskjaer'e imzayı attırmaya yaklaştı.

Deneyimli teknik direktör anlaşma sonrası 17 Ocak'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.