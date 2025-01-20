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Spor

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile başladı.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de takımın başında ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. İdman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile başarılı futbolcu Jonas Svensson saat 16.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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