İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2023 Pazar / 7 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Olympiakos'un yıldızına talip! Kartal'da yeni hedef Pep Biel
Spor

Beşiktaş, Olympiakos'un yıldızına talip! Kartal'da yeni hedef Pep Biel

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon için 10 numara pozisyonuna transfer arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Olympiakos'un yıldız futbolcuna teklif gönderdiği öğrenildi.

25 Haziran 2023 Pazar 13:53 - Güncelleme:
Beşiktaş, Olympiakos'un yıldızına talip! Kartal'da yeni hedef Pep Biel
ABONE OL

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefliyor. İddialı bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un yıldız futbolcusuna teklif yolladığı öğrenildi.

Yunan gazeteci Nikos Kotsis'in edindiği bilgiye göre Beşiktaş, Olympiakos forması giyen Pep Biel için Yunan ekibine teklif gönderdi. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol futbolcu için 4 milyon euroluk teklif yaptığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Pep Biel, geride bıraktığımız sezon toplam 48 resmi karşılaşmaya çıktı. İspanyol futbolcu söz konusu maçlarda 16 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 7 kez gol pası verdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.