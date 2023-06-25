Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefliyor. İddialı bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un yıldız futbolcusuna teklif yolladığı öğrenildi.

Yunan gazeteci Nikos Kotsis'in edindiği bilgiye göre Beşiktaş, Olympiakos forması giyen Pep Biel için Yunan ekibine teklif gönderdi. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol futbolcu için 4 milyon euroluk teklif yaptığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Pep Biel, geride bıraktığımız sezon toplam 48 resmi karşılaşmaya çıktı. İspanyol futbolcu söz konusu maçlarda 16 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 7 kez gol pası verdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.