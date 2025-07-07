David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini duyuran Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak hamle için öne çıkan isim Benfica'dan Orkun Kökçü.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna katmak isterken transfer görüşmeleri bugün başlayacak.

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için harekete geçtiği siyah-beyazlılar bugün transferle ilgili Benfica'yla görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı sorunun ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica da milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Orkun Kökçü, Benfica'ya 2023/24 sezonunda Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euroya karşılığında transfer olmuştu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu geride kalan sezonda Benfica formaısnı 55 maça çıkarken 12 gol ve 11 asist kaydetti.