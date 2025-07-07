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Spor

Beşiktaş, Orkun Kökçü için düğmeye bastı

David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini duyuran Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için kulübü ile görüşme yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

TRT Spor7 Temmuz 2025 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Beşiktaş, Orkun Kökçü için düğmeye bastı
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David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini duyuran Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak hamle için öne çıkan isim Benfica'dan Orkun Kökçü.

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna katmak isterken transfer görüşmeleri bugün başlayacak.

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için harekete geçtiği siyah-beyazlılar bugün transferle ilgili Benfica'yla görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı sorunun ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica da milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Orkun Kökçü, Benfica'ya 2023/24 sezonunda Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euroya karşılığında transfer olmuştu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu geride kalan sezonda Benfica formaısnı 55 maça çıkarken 12 gol ve 11 asist kaydetti.

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