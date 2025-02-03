İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9361
  • EURO
    36,8456
  • ALTIN
    3219.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş orta sahası sil baştan! Ayrılıklar peş peşe geldi
Spor

Beşiktaş orta sahası sil baştan! Ayrılıklar peş peşe geldi

Orta sahada istediği verimi alamayan Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Jean Onana'yı elden çıkarırken performansları tartışma konusu olan Al-Musrati ve Cher Ndour'u da gözden çıkardı. Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Akşam3 Şubat 2025 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Beşiktaş orta sahası sil baştan! Ayrılıklar peş peşe geldi
ABONE OL

Siyah-Beyazlılar'da dün orta sahada iki ayrılık birden yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Jean Onana'yı Genoa'ya kiralık gönderen Kara Kartal, performansları tartışma konusu olan Al-Musrati ve Cher Ndour'u da elden çıkardı. Geçen sezon 12 milyon euroya Braga'dan alınan Libyalı orta saha Al-Musrati, 1 milyon euro ücretle Monaco'ya kiralandı. 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor ancak zorunlu değil. Anlaşmada 2 milyon euroluk da bonus maddesi var.

ALEX KALABİLİR

Sezon başında PSG'den kiralanan Cher Ndour'un mukavelesi ise feshedildi. 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan orta saha, Serie A ekibi Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Bu sezon ligde 12 maçta 674 dakika süre bulan Ndour, 1 gol 2 asistle oynadı. Öte yandan bir başka eleştirilen isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu da belirsizliğini koruyor. İngiliz orta sahanın bu ayrılıklardan sonra takımda kalma ihtimali biraz da olsa yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.