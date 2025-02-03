Siyah-Beyazlılar'da dün orta sahada iki ayrılık birden yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Jean Onana'yı Genoa'ya kiralık gönderen Kara Kartal, performansları tartışma konusu olan Al-Musrati ve Cher Ndour'u da elden çıkardı. Geçen sezon 12 milyon euroya Braga'dan alınan Libyalı orta saha Al-Musrati, 1 milyon euro ücretle Monaco'ya kiralandı. 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor ancak zorunlu değil. Anlaşmada 2 milyon euroluk da bonus maddesi var.

ALEX KALABİLİR

Sezon başında PSG'den kiralanan Cher Ndour'un mukavelesi ise feshedildi. 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan orta saha, Serie A ekibi Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Bu sezon ligde 12 maçta 674 dakika süre bulan Ndour, 1 gol 2 asistle oynadı. Öte yandan bir başka eleştirilen isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu da belirsizliğini koruyor. İngiliz orta sahanın bu ayrılıklardan sonra takımda kalma ihtimali biraz da olsa yükseldi.