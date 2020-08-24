Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'da

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:05

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu maçında, yarın (25 Ağustos) saat 21.00’de Toumba Stadyumu’nda Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki PAOK maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Yunanistan’a uçtu ve bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı’na ulaştı. Beşiktaş kafilesi havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de takımla birlikte Yunanistan’a gitti.

Beşiktaş, PAOK maçı için son çalışmasını bugün TSİ 19.00’da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Atiba Hutchinson, antrenman öncesi TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Sergen Yalçın, PAOK maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Welinton Souza Silva

Rıdvan Yılmaz

Domagoj Vida

Fabrice Nsakala

Georges Nkoudou

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Ajdin Hasic

Necip Uysal

Dorukhan Toköz

Bernard Mensah

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Umut Nayir

Güven Yalçın

Cyle Larin