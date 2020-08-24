Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'da

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu maçında, yarın (25 Ağustos) saat 21.00’de Toumba Stadyumu’nda Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki PAOK maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Yunanistan’a uçtu ve bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı’na ulaştı. Beşiktaş kafilesi havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de takımla birlikte Yunanistan’a gitti.
Beşiktaş, PAOK maçı için son çalışmasını bugün TSİ 19.00’da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Atiba Hutchinson, antrenman öncesi TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
Sergen Yalçın, PAOK maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Welinton Souza Silva
Rıdvan Yılmaz
Domagoj Vida
Fabrice Nsakala
Georges Nkoudou
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Ajdin Hasic
Necip Uysal
Dorukhan Toköz
Bernard Mensah
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Umut Nayir
Güven Yalçın
Cyle Larin