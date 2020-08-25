25 Ağustos 2020 Salı 09:57 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 09:57

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Sezonu üçüncü bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazandı. Geçen sezon Abdullah Avcı'dan sonra göreve gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın PAOK ilk 11'ini belirledi. Başarılı teknik adam, yeni transferleri bu maçta sahaya sürecek. Peki Beşiktaş PAOK maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş PAOK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş PAOK maçı ile ilgili tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi elemeleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'un konuğu oluyor. Kara Kartal, Avrupa kupalarından son 8 maçın sadece birini kazanan PAOK'u güzel bir skorla geçmek istiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak. Taraftarlar 'Bugün günlerden Beşiktaş' sloganıyla takıma uzaktan destek verecek. Beşiktaş PAOK maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Paok Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bilgileri.

İŞTE BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

PAOK'UN İLK 11'İ

REY, RODRİGO, VARELA, INGASON, GİANNOULİS, ESİTİ, EL KADDOURİ, PELKAS, LEO JABA, KİMNİOS, AKPOM

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

ERSİN, LENS, WELİNTON, VİDA, NSAKALA, ATİBA, OĞUZHAN, MENSAH, BOYD, N'KOUDOU, LARİN

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.