Beşiktaş PAOK maçı taktiğini çalıştı

DHA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:57

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda deplasmanda PAOK’a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun çalışması ve minik kalede maç ile devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, PAOK maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.