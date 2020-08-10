İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3041
  • EURO
    8,588
  • ALTIN
    476.301
  • BIST100
    1075.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, PAOK maçının yeri değişebilir!
Spor

Beşiktaş, PAOK maçının yeri değişebilir!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Yunan takımı PAOK ile eşleşmesi sonrası Yunan medyasından flaş iddia geldi. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasından dolayı UEFA'nın maçı tarafsız sahaya taşıyabileceği belirtildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15
ABONE OL

Beşiktaş ile PAOK'un eşleşmesi ve maçın Selanik'te oynanacak olması sonrası UEFA'nın 'tarafsız saha' kararı vereceği belirtildi.

Yunanistan basınından SporTime ve Gazzetta'nın haberlerine göre; UEFA'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasının PAOK ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin de kaderini değiştirebileceği vurgulandı.

UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.

İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydedildi.

TEK MAÇ YUNANİSTAN'DA

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.