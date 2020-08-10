Beşiktaş, PAOK maçının yeri değişebilir!

10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15

Beşiktaş ile PAOK'un eşleşmesi ve maçın Selanik'te oynanacak olması sonrası UEFA'nın 'tarafsız saha' kararı vereceği belirtildi.

Yunanistan basınından SporTime ve Gazzetta'nın haberlerine göre; UEFA'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları tartışmasının PAOK ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin de kaderini değiştirebileceği vurgulandı.

UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.

İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydedildi.

TEK MAÇ YUNANİSTAN'DA

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.