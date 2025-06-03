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Spor

Beşiktaş, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlı ekip 30 yaşındaki oyun kurucu Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı.

AA3 Haziran 2025 Salı 12:18 - Güncelleme:
Beşiktaş, Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Pelin Derya Bilgiç ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki oyun kurucu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında BOTAŞ'ta başlayan Pelin Derya Bilgiç, Fenerbahçe, ÇBK Mersin, OGM Ormanspor, Galatasaray, Nesibe Aydın ve Bodrum Basketbol'da forma giydi.

Son olarak geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin ve Bodrum Basketbol kulüplerinde 29 maçta forma giyen oyuncu, 11,9 sayı, 3 ribaunt, 3,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

  • Beşiktaş BOA
  • Pelin Derya Bilgiç
  • sözleşme

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