Beşiktaş, play-off'a göz kırptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde oynadığı İspanyol Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı. Maça siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterirken, Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 35 bin 980 seyirci takip etti. Ligde son 11 müsabakada sadece 2 galibiyet alınması ve Avrupa'da istenilen düzeyin altında kalınması sonucu Dolmabahçe'deki birçok maçta tribünlerde büyük boşluklar bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ, PLAY-OFF'LARA KALMA ŞANSINI YÜKSELTTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçıyla birlikte 3. galibiyetini alarak topladığı 9 puan ve maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla play-off potasına girdi.

Kartal, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ajax, Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt'e mağlup olurken, Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu da yenmeyi başardı. Son hafta öncesi beraberliği bulunmayan Beşiktaş, rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, son hafta 30 Ocak Perşembe günü Hollanda deplasmanında Twente ile karşılaşacak.

KARA KARTAL'DA SOLSKJAER ETKİSİ

Athletic Bilbao karşısında alınan farklı galibiyet sonrası, siyah-beyazlı camiada yeniden birlik beraberlik etkisi oluştu. Göreve yeni gelen Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında takımın saha içindeki dinamik görüntüsü, camiada bir sonraki sezonun yapılanması açısından umut verdi. Maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan Solskjaer, mücadele boyunca oyun düzenini korudu. İspanyol rakibi karşısında 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan 51 yaşındaki teknik adam, hücum hattında 4, defansta da 1 değişikliğe gitti.

YÖNETİM, TARAFTARIN ÇAĞRISINA KULAK VERDİ

Beşiktaş, maçtan iki gün önce siyah-beyazlı taraftarların çağrısına karşılık vererek, Tüpraş Stadyumu'nda boş koltuk kalmaması amacıyla kombine transfer kısıtlaması uygulamasına son verildiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Ernesto Valverde'nin öğrencileri, Dolmabahçe'de binlerce Beşiktaşlı taraftarın önüne çıktı.

Beşiktaş'ta taraftarlar, bu maç öncesine kadar birçok müsabakada oyuncuların saha içindeki performanslarına tepki gösteriyordu. Taraftarlar, İspanyol temsilcisi karşısında ise değişikliklerde her futbolcuyu alkışladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için maçın başında 1 dakika boyunca sessiz kaldı.