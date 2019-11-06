Beşiktaş, Portekiz'e Abdullah Avcı'sız gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, grip nedeniyle takımla birlikte Portekiz'e gidemedi. Avcı'nın son durumuna bakılarak yarın Portekiz'e gidip gitmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz 'e gidecektir." denildi.