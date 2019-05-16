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Beşiktaş Quaresma'yı satıyor

Kadro maliyetini düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız için Çin, ABD ve Portekiz kulüplerinden teklif bekliyor

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Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma için yönetim son kararını verdi. 

Alanya maçındaki performansıyla kalmak istediğinin sinyallerini veren ve "Bu kulüpte 1 yıl daha sözleşmem var" diyen Portekizli yıldız için yönetim menajerlere haber gönderdi. 

Hem kadro maliyetini düşürmek hem de yaşı ilerlemiş oyuncularla yolunu ayırmak isteyen siyah-beyazlı yetkililerin, 35 yaşındaki oyuncuyu Çin, ABD veya Portekiz'den bir kulübe satarak gelir sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

MAAŞINDA AZALMA OLACAK

Tedavisi için Portekiz'e gidip eski takımı Porto ile görüşen Quaresma'nın, anlaşma sağlanamayınca, Beşiktaş'taki sözleşmesini tamamlamaya karar verdiği ancak yönetimin 'satma' konusunda kararlı olduğu kaydedildi. 

Bu sezon Beşiktaş'tan 2.1 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, anlaşması gereği gelecek sezon alacağı para 1.75 milyon Euro'ya düşecek. Q7, bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta 4 gol, 14 asist ile oynadı.

(Sabah)

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