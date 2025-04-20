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Spor

Beşiktaş rakibi Hatayspor'a hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk edeceği maçın çalışmalarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

AA20 Nisan 2025 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Beşiktaş rakibi Hatayspor'a hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 25 Nisan Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çalıştı. Top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale karşılaşmaların ardından yapılan koşularla sona erdi.

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 22 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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