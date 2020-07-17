17 Temmuz 2020 Cuma 20:46 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 20:46

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Feyenoord ile yolları ayrılan ve boşta olan Renato Tapia'nın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

CELTA VİGO ISRARLA İSTİYOR



America Television; Celtic, Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors ve Celta Vigo'nun da kadrosuna katmak istediği Perulu ön liberonun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giymek üzere olduğunu duyurdu. La Liga ekibi Celta Vigo'nun da ısrarla istediği Tapia'nın kısa süre içerisinde kesin kararını vereceği aktarıldı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 26 resmi maçta görev alan Tapia, 1 asist yaptı.