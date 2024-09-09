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Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı.

9 Eylül 2024 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kameunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik perdormans sergiledi.

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