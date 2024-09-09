Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş, Porto, Lorient, Al-Nassr ve Valenciennes gibi takımlarda forma giyen Kameunlu yıldız, kariyeri boyunca 401 maça çıktı ve 163 gol, 53 asistlik perdormans sergiledi.