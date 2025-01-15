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Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Deplasman yasağı kaldırıldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Twente ile oynayacağı maça taraftar yasağı getirilmişti. Siyah beyazlı takım, yaptığı açıklamada yapılan görüşmeler sonrası yasağın kaldırıldığını açıkladı.

TRT SPOR15 Ocak 2025 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Deplasman yasağı kaldırıldı
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Beşiktaş'ın Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı kararı alınmıştı.

Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah beyazlı kulüp, Twente maçı öncesi müjdeli haberi paylaştı. İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüzden Açıklama

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.

Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.

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