İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş resmen açıkladı! Eduard Graf, Kartal oldu
Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Eduard Graf, Kartal oldu

Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü görevine Eduard Graf'ın getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

1 Mart 2025 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Eduard Graf, Kartal oldu
ABONE OL

Beşiktaş, Eduard Graf'ın futbol teknik ve scouting direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.