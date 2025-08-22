Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda, Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı ve yeni adresi duyuruldu.

Siyah-beyazlılar, Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.