22 Ağustos 2025 Cuma
Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Tayfur Bingöl'ün yeni adresi...

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı. Siyah-beyazlılar, Tayfur Bingöl'ün Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

22 Ağustos 2025 Cuma 16:55
Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Tayfur Bingöl'ün yeni adresi...
Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda, Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı ve yeni adresi duyuruldu.

Siyah-beyazlılar, Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

