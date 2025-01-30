İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7637
  • EURO
    37,4228
  • ALTIN
    3213.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş resmen açıkladı! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu
Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, ayrılığı duyurdu. Siyah-beyazlı ekip Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana, Serie A ekibi Genoa'ya kiralandı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.'

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı.

Onana bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta forma şansı buldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.