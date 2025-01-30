Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana, Serie A ekibi Genoa'ya kiralandı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.'

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı.

Onana bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta forma şansı buldu.