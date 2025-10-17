İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9527
  • EURO
    48,9992
  • ALTIN
    5709.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş resmen açıkladı! Takımda kaptanlar değişti
Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Takımda kaptanlar değişti

Beşiktaş yaptığı resmi açıklama ile takım kaptanlarının değiştiğini duyurdu. Takımın yeni kaptanı Orkun Kökçü oldu.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Takımda kaptanlar değişti
ABONE OL

Beşiktaş yaptığı resmi açıklama ile takım kaptanlarının değiştiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.