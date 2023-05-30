Beşiktaş resmen anlaştı! Brezilyalı yıldız şampiyonluk için geliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak sonrasında alınan mağlubiyetlerle Süper Lig iddiasını kaybeden Beşiktaş gelecek kadro planlamasına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Philippe Coutinho için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF PHİLİPPE COUTİNHO

Sezonun sonuna yaklaştığımız şu günlerde transfer çalışmalarına yoğunluk veren Beşiktaş, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı. Aston Villa'nın eski teknik direktörü Steven Gerrard'ın 2022 yılında Barcelona'dan Aston Villa'ya transfer olan Philippe Coutinho, yeni teknik direktör Unai Emery'nin takımın başına geçmesi ile birlikte takımda daha az süre bulmaya başladı. Ancak deneyimli orta saha oyuncusu Philippe Coutinho sahada olduğu süre boyunca en iyisini sahaya yansıtması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin transferi konusunda ısrarcı olmasına neden oldu.



SON KARAR PHİLİPPE COUTİNHO'NUN

Philippe Coutinho kariyeri boyunca Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Inter gibi birçok önemli kulübün formasını giydi. Ara transfer döneminde Galatasaray'da Philippe Coutinho'ya talip olmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Şu an Aston Villa'da süre bulmakta zorlanan yıldız oyuncu ilk 11'de sürekli yer alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Philippe Coutinho, bu sezon Aston Villa forması ile sadece 22 maçta görev aldı. 916 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu sadece 1 gol ile skora katkı sağladı.

