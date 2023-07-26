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Spor

Beşiktaş resmen duyurdu! Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen duyurdu! Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi
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Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.

İşte Ceyhun Kazancı için Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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