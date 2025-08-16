Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Resmi Açıklama | Taylan Bulut— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2025
�� https://t.co/LK20MM5Ab5 pic.twitter.com/gfKKMuuZXM