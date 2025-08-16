İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş resmen duyurdu! Taylan Bulut ile sözleşme imzalandı
Spor

Beşiktaş resmen duyurdu! Taylan Bulut ile sözleşme imzalandı

Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen duyurdu! Taylan Bulut ile sözleşme imzalandı
ABONE OL

Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.