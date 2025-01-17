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Spor

Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız oyuncu ile sözleşme uzatıldı

Beşiktaş, Mert Günok ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılarının devamını diledi.' denildi.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 19:29 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen duyurdu! Yıldız oyuncu ile sözleşme uzatıldı
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Beşiktaş, Mert Günok ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılarının devamını diledi." denildi.

"GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAĞIZ"

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz"

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