EuroLeague yönetiminden merakla beklenen karar nihayet çıktı.

Son olarak 2012-2013 sezonundan Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda boy gösteren Beşiktaş GAIN, gelecek sezondan itibaren EuroLeague'de mücadele edecek.

2026-27 sezonunda EuroLeague'de yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.