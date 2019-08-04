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Beşiktaş revire döndü

Golcü Burak’ın ayak tarak kemiğinde çatlak , Gökhan Gönül’ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Gökhan yarın ameliyat edilecek. Böylece Kartal’ın Avusturya’daki sakat sayısı 7’ye çıktı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’A Avusturya kampında nazar değdi. Siyah-Beyazlılar’da sakat sayısı dün 7’ye yükseldi. Udinese ile oynanan maç sonrası Burak Yılmaz ameliyat olduğu sağ ayağında ağrı hissedince, kaptan apar topar hastaneye götürüldü. Golcünün yapılan tetkikleri ve çekilen filmleri sonrasında 5. ayak tarak (metatars) kemiğinde çatlak tespit edildi.

BURAK BİR AY YOK

Kaptan Burak’ın hemen tedavisine başlandı. Milli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu arada kaptanlardan Gökhan Gönül’ün el 4.tarak kemiğinde kırık olduğu teşhis edildi. Gökhan’ın yarın ameliyat edileceği açıklandı. Milli sağ bekin ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla çalışmalarda yer alacağı belirtildi.

SON MAÇ BRESCİA İLE

Udinese maçında sakatlanan Medel’in ise kasığında zorlanma olduğu 15 gün tedavi göreceği öğrenildi. Kartal’da Roco, Dorukhan, Ljajic ve Atiba’nın da sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncuların da en az 15 gün daha takımdan uzak kalacağı vurgulandı. Beşiktaş bugün son hazırlık maçını 18.00’de Brescia ile oynayıp Avusturya kampını noktalayacak.

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