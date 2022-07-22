Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."



RIDVAN YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2439 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu. Genç oyuncu, milli formayla çıktığı 6 karşılaşmada ise 2 asist yaptı.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz, futbol kariyerine 2016 yılında Beşiktaş alt yapısında başlamıştı.