23 Eylül 2020 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:33

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele verecek. Siyah beyazlıların ön eleme turundaki rakibi ise Portekiz temsilcisi Rio Ave. Kartal, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda Milan-Bodo/Glimt eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz'in Rio Ave ekibi oldu. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PAOK’e elenen Beşiktaş, yoluna UEFA’da devam edecek. Siyah-beyazlı takım; Süper Lig’e 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayıp, Antalya ile 1-1 berabere kaldı. İşte Beşiktaş Rio Ave maçının saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi tek maç üzerinden 24 Eylül Perşembe günü İstanbul’da, Vodafone Park Stadı’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Eylül 2020 Perşembe günü oynanacak olan maç Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı ilk maçta Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

1 Ekim'de oynanacak olan play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

* BEŞİKTAŞ (Türkiye) – Rio Ave (POR) / AC Milan (ITA) – Bodo/Glimt (NOR)

* Willem II (NED) – Rangers (SCO) / GALATASARAY (Türkiye) – Hajduk Split (CRO)

* Rosenborg (NOR) – ALANYASPOR (Türkiye) / Mura (SVN) – PSV Eindhoven (NED)

* Hapoel Beer-Sheva (ISR) – Motherwell (SCO) / Viktoria Plzen (CZE) – Sonderjyske (DEN)

* St. Gallen (SUI) – AEK Athens (YUN) / Wolfsburg (GER) – Desna Chernihiv (UKR)

* Basel (SUI) – Anorthosis (Güney Kıbrıs) / CSKA – Sofia (BUL)-B36 (FRO)

* Sporting CP (POR) – Aberdeen (SCO) / LASK (AUT) – Dunajska Streda (SVK)

* Charleroi (BEL) – Partizan (SRB) / Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) – Lech (POL)

* Kopenhang (DEN) – Piast Gliwice (POL) / Rijeka (CRO)-Kolos Kovalivka (UKR)

* Malmö (SWE) – Lokomotiva Zagreb (CRO) / Granada (ESP) – Locomotive Tbilisi (GEO)

* Shkendija (MKD) – Tottenham (ENG) / Rostov (RUS) – Maccabi Haifa (ISR)

* FCSB (ROU) – Slovan Liberec (CZE) / APOEL (Güney Kıbrıs) – Zrinjski (BIH)

* Standard Liege (BEL) – Vojvodina (SRB) / Fehervar (HUN) – Reims (FRA)