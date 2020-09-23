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Spor

Beşiktaş - Rio Ave maçında Sergen Yalçın'ın kozu Ljajic

Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Portekiz takımıyla oynayacaklarını UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Adem Ljajic'e ilk 11'de şans verecek.

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek.

Siyah beyazlılar mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Portekiz ekibine karşı ligde kullandığı 11'den farklı bir 11'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen izolasyon süreci devam ettiği için takımın başında sahaya çıkamayacak olan Yalçın, Adem Ljajic'e ilk 11'de görev vermeyi düşünüyor.

Sakatlığının da etkisiyle ligde Trabzonspor maçında 79. dakikada oyuna giren Ljajic, Antalyaspor karşılaşmasında da 68. dakikadan itibaren oynamıştı.

Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Rio Ave maçında Sergen Yalçın'ın en önemli kozu olacak.

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