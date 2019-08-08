Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan yeni bir haber geldi.

İtalyan basını daha önce Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Riza Durmisi'nin artık İstanbul'a gitmeye daha sıcak baktığını yazdı. Lazio formasını giyen Danimarkalı sol beki kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yaparak işi bitirmeye çalışacak.

FORVETTE SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

Öte yandan Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrasında forvet mevkisine transfer yapmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen George Tucudean'ı da değerlendirmeye aldı.

2020 yılına kadar Rumen ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor için pazarlıkların başladığı öğrenildi. Transferi ise futbol direktörü Ali Naibi'nin yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.

(Takvim)