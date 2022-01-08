Beşiktaş Rizespor maçına hazır

IHA 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:32 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:32

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.