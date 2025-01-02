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Spor

Beşiktaş, Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, Rizespor maçına hazır
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik sorumlumu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.

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