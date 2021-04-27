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Spor

Beşiktaş, Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı idmanla tamamladı

AA27 Nisan 2021 Salı 15:54 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 15:54
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Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Taktik uygulamalarla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek Beşiktaş, kara yoluyla Rize'ye geçecek ve kampa girecek.

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