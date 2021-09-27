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Spor

Beşiktaş, Rondae Hollis-Jefferson ile anlaştı

Serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın menajerinin yaptığı açıklamaya göre, oyuncu Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 18:05
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Serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın, menajeri Adie von Gontard'ın ESPN'e yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sözleşmesinde NBA çıkışı maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, Draft edildiği 2015 yılından bu yana 319 NBA maçında forma giymişti.

Bu sene Portland Trail Blazers için 11 normal sezon ve beş playoff maçında forma giyen Hollis-Jefferson, en iyi sezonunu maç başına 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları kaydettiği 2017-18'de, Brooklyn Nets'te geçirmişti.

Hollis-Jefferson, kariyerinde ilk Avrupa deneyimini yaşıyor olacak.

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