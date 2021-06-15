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Spor

Beşiktaş Rosier ile anlaştı! Lizbon'dan haber bekliyor

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 3.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.

15 Haziran 2021 Salı 00:39 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 00:39
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Beşiktaş , Fransız sağ bek oyuncu Valentin Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon'a yeni bir teklif yaptı.

A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 3.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve başarı bonuslarının yer alacağı yeni bir teklif yaptı.

Kara Kartal'ın ise oyuncuyla 1.5 milyon Euro ödeme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Ayrıca, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fransız sağ bekin de Sporting'ten Beşiktaş'a transferi için öncelik istediği belirtildi.

24 yaşındaki Fransız sağ bek, siyah-beyazlı takım ile çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti. Rosier'in Sporting ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

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